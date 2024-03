Neuer Träger, neues Gebäude und mehr Ausbildungsplätze: Im Sommer geht die bisher städtische Berufsfachschule für pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten (PTA) in Münster in die Trägerschaft des Vereins PTA-Fachschule Westfalen-Lippe über, der von Apothekern getragen wird. Stadt und Verein haben an diesem Mittwoch den Vertrag für die Übergabe unterzeichnet, wie aus einer Pressemitteilung der Stadt von diesem Donnerstag hervorgeht.

Zum 1. August zieht die PTA-Fachschule dann um. Der Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL) ließ unter anderem mit Fördermitteln der Stadt ein neues Schulgebäude in Mecklenbeck errichten. Dieses biete „helle Räumlichkeiten, eine entspannte Lernatmosphäre, moderne Labore und Übungsapotheke sowie eine aktuelle IT-Ausstattung, um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf einen zunehmend digitalisierten Beruf vorzubereiten“. Der Standort Schürbusch sei mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, auch der neue Bahnhaltepunkt Mecklenbeck ist in fußläufiger Nähe.