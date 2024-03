Als Nachfolger des Corona-Expertenrats der Bundesregierung soll ein neues Fachgremium die Arbeit aufnehmen. An diesem Montag kommt Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Mitgliedern des künftigen Expertenrats „Gesundheit und Resilienz“ zusammen, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag vergangene Woche in Berlin mitteilte.

Das Gremium trifft sich zur konstituierenden Sitzung. Die Themenstellung sei, wie das Gesundheitswesen bei Krisen widerstandsfähiger werden kann. Der beim Kanzleramt angesiedelte Rat solle dazu wissenschaftliche Empfehlungen für politisches Handeln erarbeiten. Dabei dürften sie grundsätzlicher angelegt sein als in der Pandemie, da es jetzt keine akute Krise gebe.

Der Ende 2021 eingesetzte Corona-Expertenrat der Regierung hatte vor einem Jahr seine Arbeit beendet. Das Gremium mit 19 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern legte zwölf Stellungnahmen zu verschiedenen Aspekten des Krisenmanagements vor. Zur Auflösung des Rates hatte die Regierung bereits signalisiert, dass es Überlegungen für ein Folgegremium gibt. An dem neuen Expertenrat mit 23 Mitgliedern sollen auch die zuständigen Ressorts, unter anderem das Gesundheitsministerium, beteiligt sein.