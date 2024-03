Die Insolvenz des Rechenzentrums AvP hat vor Jahren zu viel Verunsicherung geführt, die teilweise weiterhin andauert. Der Wunsch, Apotheken vor einer solchen Insolvenz schützen zu wollen, brachte Rückenwind für die Idee, Rezepte direkt mit den Krankenkassen abzurechnen. Seitdem kommt das Thema immer mal wieder ins Gespräch.

Das E-Rezept sorgt dabei für zusätzliche Fantasie. Rechenzentren verweisen dagegen auf ihr umfassendes Leistungspaket rund um die Abrechnung. Doch auch die Direktabrechnung erfordert technische Hilfe bei der Umsetzung. Das Start-Up-Unternehmen Scanacs, das auf diesem Gebiet tätig ist, ging jedoch kürzlich insolvent und hat mittlerweile neuer Geldgeber.

Direktabrechnung ganz oder gar nicht

Eine umfassende Betrachtung, was Apotheken bei der Direktabrechnung beachten müssten und welche weitreichenden Folgen dies hätte, gab es bisher nicht. Doch am Montag hat sich der Hamburger Apothekerverein in einem Rundschreiben an seine Mitglieder dazu geäußert, weil es vermehrt Anfragen zur „Abrechnung von Papier- und E-Rezepten mit gesetzlichen Krankenkassen ohne Einbeziehung von Abrechnungsstellen bzw. Apothekenrechenzentren“ gebe.