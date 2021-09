Der klare Blick auf die Regelungslücke

Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) begrüßt, dass der Gesetzgeber im vergangenen Jahr das Absprache- und Zuweisungsverbot in § 11 Abs. 1 Apothekengesetz (ApoG) auf E-Rezepte und EU-Versender erstreckt hat; ebenso dass das Makelverbot in § 11 Abs. 1a ApoG verankert und in diesem Jahr auf den E-Rezept-Token erweitert wurde. Dennoch gebe es „kleine Nuancen“, die noch zu regeln seien, erklärte AKNR-Präsident Dr. Armin Hoffmann anlässlich der Beratung von vier Anträgen seiner Kammer am gestrigen Mittwoch beim Deutschen Apothekertag. Sie alle rankten um mögliche Regelungslücken rund um den Weg des E-Rezepts in die Apotheke – und sie alle wurden von der Hauptversammlung mit deutlichen Mehrheiten angenommen.