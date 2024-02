Gesundheitswesen: Vertrauen in Apotheken weiterhin am größten

Insgesamt jedoch hat sich die Beurteilung der Versorgung von 2022 auf das Jahr 2023 nicht verändert: Die Zufriedenheit liegt bei 66 Prozent und ist bei Männern (68) leicht höher als bei Frauen (64). Das Gesundheitswesen jedoch wird schlechter bewertet und sank von 71 Prozent im Jahr 2018 auf 64 Prozent in 2023. Auch hier sind es die Frauen, die weniger zufrieden sind.

Auffällig ist dabei, dass insbesondere bei Menschen, die in kleinen oder mittleren Städten leben, die Unzufriedenheit stark gewachsen ist. Lag sie in der Kleinstadt 2018 noch bei 71 Prozent, 2022 bei 65 Prozent, so zeigten sich 2023 nur noch 56 Prozent zufrieden. Auch in den mittleren Städten sank die Zufriedenheit von 73 Prozent in 2018 auf 59 Prozent im Jahr 2023.

Zwei-Klassen-Medizin ist Realität

Die Heilberufler-Gruppen warnten in der Vergangenheit angesichts der Reformpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) immer wieder vor einer Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland: Laut dem BAH-Gesundheitsmonitor ist diese längst Realität. 77 Prozent sagen, dass es eine Zwei-Klassen-Medizin gibt und, wer nicht privat krankenversichert ist, meist schlechter versorgt wird. 2018 waren es noch 72 Prozent. Die Stimmung bezüglich des Zugriffs auf hochwertige Arzneimittel und einer Versorgung auf dem neuesten technischen Stand verschlechterte sich ebenfalls.

Und: 2023 sank die Zustimmung zu der Aussage, dass Arzneimittelversender ein geeigneter Ersatz für die Apotheke vor Ort seien leicht um ein Prozent von 69 auf 68. Vor der Pandemie 2018 sagten nur 61 Prozent, dass dieser der Fall ist.

Dabei erachten die Befragten eine ausreichende Anzahl an Apotheken 2023 etwas wichtiger (88 Prozent) als noch 2022 (86 Prozent) – 2018 waren es noch 83 Prozent. Dabei sagten 2023 nur noch 87 Prozent, dass es genug Apotheken gibt, 2022 waren es noch 89 Prozent.

Selbstmedikation wird wichtiger

Auch die Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bei schweren Erkrankungen oder auch mit Arzneimitteln bei einer leichten Erkrankung zur Selbstmedikation war wichtiger als noch 2022 – wobei beides nun etwas schlechter bewertet wird.

Die Apotheken liegen an dieser Stelle weit vorne: In anderen Bereichen des Gesundheitswesens sehen die Menschen eine teils dramatische Verschlechterung. So sind nur noch 57 Prozent der Befragten mit der Versorgung bei Psycho- oder Physiotherapie zufrieden, 2018 waren es noch 74 Prozent. Auch die Zahl der Fachärzte wird immer weniger als ausreichend bewertet. Waren es 2018 noch 71 Prozent und 2022 63 Prozent, so sind es im Jahr 2023 nur noch 58 Prozent, die diese als ausreichend erachten. Bei den Hausärzten sieht es ähnlich, aber noch etwas besser aus.

Verschlechterung erwartet

Es wundert dann auch nicht, dass die Menschen nicht glauben, dass die Reformen Karl Lauterbachs die Gesundheitsversorgung verbessern werden. 44 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sie sich in den kommenden zehn Jahren verschlechtern wird – 2022 waren es noch 39 Prozent. Dem stehen 2023 nur 25 Prozent gegenüber, die an eine Verbesserung glauben (2022: 26). 2018 gingen nur 32 Prozent davon aus, dass sich die Gesundheitsversorgung in kommenden zehn Jahren verschlechtern wird.

Auch hier sind es eher die Frauen, die pessimistisch sind (47 Prozent). Und: Ihre Zuversicht ist in den vergangenen Jahren drastisch gesunken. 2018 sagten nur 33 Prozent, dass sie eine Verschlechterung erwarten.

Gesundheitsversorgung vor Ort

Bei der Gesundheitsversorgung vor Ort sind die Menschen bei jener mit Arzneimitteln noch am zufriedensten. Allerdings gab es einen signifikanten Rückgang in den vergangenen Jahren: 2018 sagten noch 93 Prozent, sie seien zufrieden, 2022 waren es nur noch 88 und im vergangenen Jahr lag die Zufriedenheit bei nur noch 85 Prozent.

Mit der hausärztlichen Versorgung sind nur 79 Prozent zufrieden, mit der Krankenhausversorgung 76 und mit der fachärztlichen Versorgung 69 Prozent. Wie bei den anderen Fragen auch sind die Menschen bei der Pflege am wenigsten zufrieden (66 Prozent). In allen Bereichen ist ein deutlicher Abfall der Zufriedenheit zu verzeichnen.