Alles nur eine Frage des Geldes? Was Apotheken wirklich weiterbringt. 

Die Antwort liegt nicht nur in finanziellen Mitteln, sondern verlangt auch nach einer umfassenden Neugestaltung, sagt der Apotheker Fabio Nobre. Apotheken können durch die Beseitigung unwirtschaftlicher Prozesse und die Erschließung neuer Märkte, etwa in der Altenheimversorgung, langfristige Erfolge erzielen. Ein entscheidender Schlüssel dabei ist die Integration digitaler Instrumente, um sich in einem wandelnden Markt erfolgreich zu positionieren. Fabio Nobre wird am 2. März im Rahmen der Interpharm in einem Online-Vortrag eine ganzheitliche Strategie für Apotheken vorstellen, die diese wieder auf Erfolgskurs bringen soll.