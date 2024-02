Ab 2025 keine neuen StEx-Aufgaben mehr

Anbieter wie Verlage oder andere kommerzielle Anbieter können nämlich, wenn die Prüfung gelaufen ist, vom Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP), das die Fragen entwickelt, Lizenzen erwerben und die Aufgaben dann in ihre Produkte einbinden. Das wird allerdings in diesem Jahr zum letzten Male der Fall sein. Ab 2025 wird es dann keine neuen Prüfungsfragen mehr geben.

IMPP: Fragen können nicht wiederholt werden

Wie das IMPP mitteilt, werden den kommerziellen Lizenznehmern dann keine Nutzungsrechte mehr an den neu entwickelten Prüfungsaufgaben für die bundesweiten Staatsprüfungen in der Medizin, der Pharmazie, der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie und der Psychologischen Psychotherapie eingeräumt. Damit wolle man die hohe Qualität der Staatsexamina bewahren, heißt es. Die bisherige Lizenzierungspraxis habe entscheidend dazu beigetragen, dass Prüfungsfragen nur zu einem sehr geringen Teil wiederverwendet werden können. Daher müssten für jedes Examen neue Fragen entwickelt werden. Weil der Prüfungsstoff aber endlich sei, müssten diese Fragen immer detailliertere Teilbereiche adressieren. Diesem Trend möchte das IMPP entgegenwirken, schreibt es in einer Mitteilung.