IMPP-Leiterin dementiert „Fake-News“ zum Pharmazie-Staatsexamen

Es war ein knapp formulierter Antrag der Apothekerkammer Berlin beim diesjährigen Deutschen Apothekertag (DAT) in Düsseldorf: „Aktuelle Bestrebungen des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) sehen vor, das 2. Staatsexamen in eine multiple-choice-basierte schriftliche Prüfung umzuwandeln, die dann vom IMPP betreut würde“, hieß es in der Begründung. Diese Entwicklung wollten die Delegierten aus der Hauptstadt verhindern und konnten ein positives Votum in der Vertreterversammlung erreichen – ohne größere Diskussion und weitere Nachfragen.

Doch stimmt das? Will das IMPP tatsächlich seinen Einfluss auf die pharmazeutischen Prüfungsabschnitte vergrößern und eine MC-Prüfung durchsetzen? Die amtierende Direktorin des IMPP, Prof. Dr. Jana Jünger, stellt in einem ausführlichen Interview in der aktuellen DAZ klar: Es handelt sich um unbestätigte Gerüchte. An diesen „Fake News“ sei überhaupt nichts Wahres dran. Dagegen ständen das IMPP und sie als Person aktuell im Kreuzfeuer der Kritik aus dem Lager der Pharmazeuten. Ihr gehe es vielmehr um eine grundlegende Auseinandersetzung mit den aktuellen Prüfungsformaten: „Mit MC alleine kann man vielleicht Wissen und Fakten abfragen, aber die klinische Entscheidungsfähigkeit wird mit dem Ankreuzen nicht erfasst.“ Jünger favorisiert dagegen multiple Prüfungen zu verschiedenen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Formaten. „Das Ziel muss stets sein, dass den Absolventen sowohl das Lernen als auch das Behalten der Inhalte leicht fällt und vor allem, dass sie sicher in den Beruf starten“, so Jünger.