Zahnärzte fordern von Lauterbach Investoren-Regulierung

Das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) soll unter anderem helfen, Menschen in armen Regionen oder Stadtteilen in gesundheitlichen und sozialrechtlichen Fragen zu unterstützen. Das soll beispielsweise durch die Gesundheitskioske geschehen – was Apotheker- und Ärzteschaft heftig kritisieren.

In dem vergangene Woche bekanntgewordenen Referentenentwurf ist aber auch vorgesehen, dass die Kassen nicht mehr die Kosten für Homöopathie übernehmen. Neu ist auch die Entbudgetierung von Hausärzten.

Und die Investoren-MVZ?

Im Gesetz finden sich überdies Regelungen zu Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) – nicht aber in Bezug auf die Frage von fachfremden Investoren. In erster Linie soll Kommunen die MVZ-Gründung erleichtert werden. Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) forderten am Dienstag Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) deshalb erneut auf, die von versorgungsfremden Investoren betriebenen MVZ (sogenannte iMVZ) „endlich wirksam zu regulieren“.

Seit Jahren würden Private-Equity-Gesellschaften und andere große Finanzinvestoren in die vertragszahnärztliche Versorgung drängen und häufig kleine und marode Krankenhäuser aufkaufen, um sie dann „lediglich als gesetzlich notwendiges Vehikel zur Gründung von iMVZ und großer iMVZ-Ketten zu nutzen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verbände. Mittlerweile liege der Anteil der iMVZ an allen zahnärztlichen MVZ bei 30,4 Prozent (3. Quartal 2023), mit weiter steigender Tendenz.