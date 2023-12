Dengue – erstmals Hoffnung auf Virostatikum

Nicht zuletzt, weil sich mittlerweile auch Reisende gegen das Dengue-Virus impfen lassen können, dringt der eigentlich tropische Krankheitserreger immer weiter auch hierzulande in das Risikobewusstsein vor. So wurde dieses Jahr beispielsweise auch über das Dengue-Fieber am Gardasee in Italien berichtet. Und auch in Deutschland sollen zumindest theoretisch und regional zur Übertragung geeignete Vektoren vorkommen (vor allem Aedes albopictus, die Asiatische Tigermücke).