Ein Auslandssemester wie mit Erasmus+ ist eine ideale Möglichkeit einer Weiterbildung innerhalb der akademischen Laufbahn. Für Studierende in anderen Studiengängen ist ein Erasmus gang und gäbe – für den pharmazeutischen Nachwuchs in Deutschland meistens eine Rarität.

Angehende Apotheker*innen haben Lust auf Auslandserfahrung

Desinteresse der Studierenden ist dafür nicht der Grund: In einer repräsentativen Umfrage des BPhD, die im Juli 2019 durchgeführt wurde, bestätigten 477 von 725 Teilnehmer*innen (65,8 Prozent), dass sie an einem Auslandsaufenthalt während der Ausbildung interessiert seien. Dass das Interesse am Ausland bei Studierenden groß ist, zeigt sich auch immer wieder an den zahlreichen Anmeldungen für Auslandspraktika innerhalb des SEP.