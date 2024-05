Frauen bei der ABDA künftig nicht mehr nur mitgemeint

Primärer Anlass, die Satzung anzugehen, ist allerdings nicht der Wunsch nach mehr Sichtbarkeit der Apothekerinnen, sondern die geplante Strukturreform. Sie macht Anpassungen nicht nur in den Statuten der ABDA, sondern auch bei der Bundesapothekerkammer und dem Deutschen Apothekerverband erforderlich.

Seitens der ABDA heißt es dazu auf Nachfrage der DAZ: „Im Zuge des Gesamtkonzeptes für die Neustrukturierung der ABDA wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche mögliche Satzungsänderungen vorbereitet. Diese möglichen Satzungsänderungen werden der ABDA-Mitgliederversammlung im Juni als Beschlussvorlage vorgelegt. Eine dieser möglichen Änderungen betrifft die Ergänzung der weiblichen Form an sämtlichen Stellen in der Satzung, an denen derzeit noch das generische Maskulinum verwendet wird.“

So sollen im Zuge der Anpassungen beispielsweise die Aufgaben bestimmter Gremien konkretisiert und schärfer voneinander abgegrenzt werden. Eine weitere Änderung betrifft die Hauptversammlung, die jährlich im Rahmen des Deutschen Apothekertages zusammenkommt. Sie soll in Zukunft kein Organ der ABDA mehr sein, dafür aber eine in der Satzung fest verankerte Institution, heißt es in der Erläuterung. Sie bleibe in ihrer Funktion weiterhin ein wichtiges Instrument für die direkte Einbindung der Apothekerinnen und Apotheker auf Landesebene in die berufspolitische Willensbildung auf Bundesebene.

Allerdings sollen gemäß der geänderten Satzung die Beschlüsse der Hauptversammlung nicht mehr verbindlich sein. Das habe sich in der Praxis in Ausnahmefällen als hinderlich erwiesen, wenn politische Entwicklungen nach der Hauptversammlung erhebliche Änderungen des zugrundeliegenden Sachverhalts herbeigeführt haben, heißt es zur Begründung. Es werde daher nun eine Regelung eingeführt, die einerseits die nach wie vor fundamental wichtige Rolle der Hauptversammlung betone und eine grundsätzliche Bindung an ihre Beschlüsse statuiere, andererseits aber auch in Ausnahmefällen den Organen der ABDA den nötigen Spielraum für Anpassungen entsprechend den praktischen Notwendigkeiten gewähre.