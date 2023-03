Literatur

[1] Steck NM et al. Gendermedizin: Patientinnen unterscheiden sich von Patienten. Schweizerische Ärztezeitung 2020;101:169-171

[2] Oertelt-Prigione S and Regitz-Zagrosek V. Sex and Gender Aspects in Clinical Medicine. 2011:201

[3] Mauvais-Jarvis F et al. Sex and gender: modifiers of health, disease, and medicine. Lancet. 2020;396:565-582

[4] Regitz-Zagrosek V. [Sex and gender differences in pharmacotherapy]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2014;57:1067-73

[5] Palmer-Ross A, Ovseiko PV, Heidari S. Inadequate reporting of COVID-19 clinical studies: a renewed rationale for the Sex and Gender Equity in Research (SAGER) guidelines. BMJ Glob Health. 2021;6

[6] Mauvais-Jarvis F et al. Sex- and Gender-Based Pharmacological Response to Drugs. Pharmacol Rev 2021;73:730-762

[7] Unsold Bet al. Melusin protects from cardiac rupture and improves functional remodelling after myocardial infarction. Cardiovasc Res 2014;101:97-107

[8] Gebhard C and Regitz-Zagrosek V. Colchicine in Patients with Chronic Coronary Disease. N Engl J Med 2021;384:776-777