Auch der BVDAK hatte damit gerechnet, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) etwas tun muss, um die GKV-Finanzen zu stabilisieren. Doch was nun auf dem Tisch liege, sei in Teilen ein „Anti-Apothekengesetz“, betont der Verbandsvorsitzende Stefan Hartmann am heutigen Dienstag in einer Pressemitteilung. Die bei Apotheken geplanten – und wie der BVDAK unterstreicht: nicht gerechneten – Einsparungen in Höhe von 170 Millionen Euro könnten die Betriebe im Schnitt 12.500 Euro pro Jahr kosten. Er rechnet mittelfristig auch mit weiteren Apothekenschließungen.