Was hilft beim Eiweißverlustsyndrom?

Literatur

[1] Oehler G, Dageförde J. Exsudative Enteropathie Eiweißverlustsyndrome des Gastrointestinaltraktes. Ernährungs Umschau 2007, www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2007/11_07/EU11_676_678.qxd.pdf

[2] Levitt DG et al. Protein losing enteropathy: comprehensive review of the mechanistic association with clinical and subclinical disease states. Clinical and Experimental Gastroenterology 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5522668/pdf/ceg-10-147.pdf

[3] Ozen A, Lenardo MJ. Protein-Losing Enteropathy. Nejm 2023, www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra2301594