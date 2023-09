Pharmaherstellern drohen Abschläge von bis zu 50 Prozent

In den USA kommen auf Pharmaunternehmen neue Zeiten zu: Das Gesetzeswerk heißt Inflation Reduction Act und hat es in sich. Das Vorhaben der Regierung von US-Präsident Joe Biden hat zum Ziel, über teils drastische Preissenkungen weit verbreiteter Arzneimittel sowohl die staatliche Krankenversicherung Medicare, als auch die Verbraucher finanziell zu entlasten. In einer ersten Runde wurden Ende August zehn Mittel identifiziert, für die laut Regierungsangaben ab 2026 Abschläge von durchschnittlich etwa 50 Prozent des derzeitigen Nettopreises geplant sind.

Wie das US-Gesundheitsministerium HHS dieser Tage bekannt gab, sollen die Verhandlungen mit den entsprechenden Arzneimittelherstellern 2023 und 2024 stattfinden. Die neu ausgehandelten Preise sollen dann ab 2026 in Kraft treten. Den Angaben zufolge zahlten die Medicare-Versicherten für die zehn ausgewählten Arzneimittel im Jahr 2022 insgesamt 3,4 Milliarden Dollar an Selbstbeteiligung.

Boehringer Ingelheim-Chef: Wird Geschäftsmodell verändern

Nach einem Bericht des Handelsblatts ist von den Maßnahmen auch das deutsche Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim betroffen. Dessen Topprodukt Jardiance wird gemeinsam mit dem US-Konzern Eli Lilly vermarktet und erzielte im vergangenen Jahr einen weltweiten Umsatz von rund acht Milliarden Dollar. Jardiance wird bei Diabetes und verschiedenen Herzerkrankungen eingesetzt.

„Die geplanten Preissenkungen werden unser Geschäftsmodell in den USA grundsätzlich verändern“, sagte Hubertus von Baumbach, Vorstandsvorsitzender von Boehringer Ingelheim, dem Handelsblatt. „Wir werden weniger Geld zur Verfügung haben, um in Innovationen zu investieren. Und wir werden vermutlich auch unsere Kostenstrukturen anpassen müssen.“ Das Ausmaß lasse sich aber erst bestimmen, wenn man die genauen Preisvorgaben kenne.