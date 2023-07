Seit fast 14 Monaten sind die Vorgaben der neuen Preisangabenverordnung in Kraft. Die Praxis zeigt: Vor allem Fragen rund um den Grundpreis sind auch in Apotheken immer wieder virulent. Muss dieser beispielsweise bei Waren in der Freiwahl angegeben werden? Wie sieht es aus bei NEM, die in Kapseln abgegeben werden? In der aktuellen AZ gibt Rechtsanwalt Timo Kieser einen Überblick über kontrovers diskutierte Fälle.