Welche Wirkungen haben die jeweiligen Strahlungstypen?

Die von der Sonne ausgesendeten kurzwelligen, energiereichen Strahlen werden in der Atmosphäre vollständig absorbiert und haben daher keinen Einfluss auf den menschlichen Organismus. Künstlich erzeugte γ- und Röntgenstrahlung findet breiten Einsatz in der Medizin, z. B. zur Sichtbarmachung von Knochen und Weichteilen oder in der Strahlentherapie. Auch in der Industrie werden diese Strahlungstypen z. B. zur Strukturaufklärung von Werkstoffen oder zur Vernetzung von Polymerkunststoffen eingesetzt.