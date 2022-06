Schon im Wintersemester 2020 veranstaltete die Arbeitsgruppe an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg eine Spezialvorlesung zur nachhaltigen Pharmazie. Damals diskutierten Studierende der Pharmazie, der Chemie oder der Liberal Arts and Sciences wöchentlich, was Nachhaltigkeit auf allen Etappen eines Arzneimittels – von der Entwicklung bis hin zur Entsorgung – bedeuten könnte.