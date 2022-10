Gerade neuere Wirkstoffe bereiten Ökosystemen immer mehr Probleme. „Grundsätzlich gilt: Je moderner ein Arzneimittel, umso eher läuft es Gefahr, schlecht abgebaut werden zu können – in der Kläranlage oder auch in der Umwelt“, erklärt Müller in Folge fünf des DAZ-Podcasts „Einfach erklärt“. Der steigende Arzneimittelverbrauch, Dürreperioden und Flutkatastrophen können dazu beitragen, dass mehr Arzneistoffe in unserer Umwelt landen. Autoren einer aktuellen Studie verglichen – insofern diese verfügbar waren – Umweltdaten der Flüsse weltweit. In rund jedem vierten Fluss lag die Konzentration von mindestens einem Wirkstoff höher, als für aquatische Lebewesen sicher wäre.