Wenn die Apothekenteams am 14. Juni in Nordrhein mit ihren Protesten auf die katastrophalen Zustände in der Arzneimittelversorgung und das Versagen der Politik aufmerksam machen, dann können sie auf die Unterstützung der Hausärzte zählen. Das erklärte der Verband am Freitag – und warf Gesundheitsminister Karl Lauterbach „Schönreden“ vor.