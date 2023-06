Die Apotheken laufen sich warm für den bundesweiten Protesttag am 14. Juni. Die Bereitschaft, an diesem Tag die Apothekentüren tatsächlich zu schließen, sofern man nicht zum Notdienst eingeteilt ist, scheint zu wachsen. In Nordrhein hat der Apothekerverband nun eine Blitzumfrage durchgeführt, um nachzufühlen, wie viele Demonstrantinnen und Demonstranten sich zu der in Düsseldorf geplanten Großdemo einfinden werden. Innerhalb von 24 Stunden hatte sich mit etwa 570 Teilnehmer:innen fast ein Drittel der Mitgliedsapotheken an der Umfrage beteiligt, so der AVNR in einer Pressemitteilung.

Und die Ergebnisse sind deutlich: 90 Prozent erklärten, am Protesttag ihre Apotheken geschlossen halten und an der Demo auf dem Düsseldorfer Burgplatz teilzunehmen. Und auch die Mitarbeiter:innen werden demonstrieren – der AVNR rechnet mit gut 4.000 Teilnehmer:innen allein aus den Apotheken an Rhein und Ruhr. Insgesamt sollen es sogar noch mehr werden: Der Verband hatte schon vergangene Woche Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbarbundesländern eingeladen, in Düsseldorf mitzudemonstrieren. Und weil auch Patientenvertreter:innen auf der Protestbühne in Düsseldorf sprechen werden, seien auch Kunden und Patienten nach Düsseldorf eingeladen.