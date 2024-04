Mit nur einer Unterschrift kann man seine Organe spenden, hingegen sieben Unterschriften werden benötigt, wenn man „Oma Erna“ die pDL zu Inhalativa, dem Blutdruck und der Polymedikation anbieten möchte. Die vielen Unterschriften einzuholen, löst oft Stress für Apothekenmitarbeitende aus, sagt Buck. Für den Kunden hingegen ist die Unterschrift meist kein Problem, denn sie unterschreiben ständig, ob beim Arztbesuch oder Kreuzworträtsel. Zwar räumte Buck ein, dass der bürokratische Aufwand der pDL zu hoch sei, er sei jedoch kein Grund sie nicht anzubieten. Gerade mit der richtigen Vorbereitung (z. B. indem die benötigten Formulare schon vorbereitet für alle Mitarbeitenden in der Apotheke ausliegen) kann die Bürokratie bewältigt werden.

Auch den digitalen Workflow versteht Buck nicht als Barriere, sondern als wichtig, denn die Automatisierung mache es leichter, man müsse nicht mehr an alles denken. Letztendlich sei auch noch das Marketing wichtig, um die pDL zu den Kunden zu transportieren. Dabei sollten die Patienten direkt angesprochen werden, so haben Buck und ihr Team beispielsweise individuelle Werbemittel gestaltet, um ihre schwäbischen Kunden in Bad Saulgau auf die pDL aufmerksam zu machen. Auf Postkarten stehen groß Worte wie „Uffbassa!“ oder „Oifach amol schnaufa!“. Auch sollte man die Kunden direkt ansprechen und darüber informieren, welchen Mehrwert sie von der Dienstleistung haben, wie „Wir bieten eine professionelle Dreifachblutdruckmessung in der Apotheke an, das bekommen sie nur bei uns.“ Am besten überlege man sich die Sätze im Team bereits im Vorhinein, um sie dann im Kundengespräch zu transportieren. Man sollte selbst motiviert sein und dann auch andere motivieren.