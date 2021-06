Höheres Betriebsergebnis durch Sonderfaktoren, Planung schwierig

Auch wenn das DAV-Wirtschaftsforum in diesem Jahr Wirtschaftskonferenz hieß und coronabedingt online stattfand, der Wirtschaftsbericht der Apotheken durfte natürlich nicht fehlen – traditionell zweigeteilt in den Blick auf den gesamten Markt und auf die einzelne Apotheke. Letztere Daten stammen aus dem ABDA-Datenpanel. Mittlerweile sind über 2.600 testierte Betriebsergebnisse enthalten. Es fließen mehr Betriebsergebnisse ein, obwohl es immer weniger Apotheken gibt – die Daten werden also besser, konstatierte Eckart Bauer, ABDA-Abteilungsleiter Wirtschaft und Soziales, der diesen Teil des Berichts übernahm.