Dass es auch deutlich komfortabler und patientenorientierter geht, sieht man in Österreich. Dort gilt ebenfalls die Belastungsgrenze von 2 Prozent, in bestimmten Fällen gibt es eine generelle Befreiung. Ob diese Grenze erreicht ist, behält allerdings die Sozialversicherung, die sich in Österreich unter anderem um die Krankheitskosten kümmert, für die Patient:innen im Auge: Sie legt nämlich für jeden Versicherten ein eigenes Rezeptgebühren-Konto an. Dort verbucht sie das Jahresnettoeinkommen und die im laufenden Jahr bezahlten Rezeptgebühren. Ist die Grenze von 2 Prozent erreicht, wird das in der Arztpraxis beim Stecken der Gesundheitskarte angezeigt und auf dem Rezept vermerkt.

Mehr Aktualität durch das E-Rezept

Weil die Gebühren in der Apotheke am Ende des Monats abgerechnet werden und auch das Verarbeiten in der Sozialversicherung einige Zeit dauert, hinkte bislang die Berechnung hinterher. In der Zwischenzeit zu viel gezahlte Gebühren wurden aber immerhin in Form einer Gutschrift im nächstfolgenden Kalenderjahr berücksichtigt. Allerdings wird in Österreich seit vergangenem Jahr fast nur noch elektronisch verordnet und das erlaubt laut dem Dachverband der österreichischen Sozialversicherung ein fast tagesaktuelles Update des Rezeptgebühren-Kontos.