Einen Anhaltspunkt liefert die Regelung zur Genehmigung von Rezeptsammelstellen in § 24 Abs. 1 ApBetrO. Sie wird üblicherweise so ausgelegt, dass eine Rezeptsammelstelle in einem Ort oder Ortsteil, der sechs Kilometer von der nächsten Apotheke entfernt liegt, eine ordnungsgemäße Versorgung darstellt. Ein Weg der Patienten von sechs oder mehr Kilometern soll also verhindert werden. Damit erscheint eine etablierte Apotheke in einem solchen Abstand von der nächsten Apotheke als gute und erhaltenswerte Versorgung. Im Beitrag werden Argumente angeführt, warum es in dünn besiedelten Gebieten auch mal ein paar Kilometer mehr sein dürfen. Umgekehrt kann in städtischen Gebieten ein deutlich geringerer Abstand angemessen sein. Das wesentliche Kriterium ist offenbar, dass es eine Apotheke in jedem Gebiet gibt, in dem tatsächlich alltägliche Versorgung stattfindet.