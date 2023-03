Zur Einordnung dieser Zahl verwendete er die Betrachtung aus dem diesbezüglichen Kommentar in der AZ: Bezogen auf das Basisjahr 2002 als Grundlage für diese Honorierung ergäbe die Forderung eine Erhöhung von 1,8 Prozent pro Jahr. „Das ist ein Hühnerschiss“, folgerte Christiansen und ergänzte eine andere Rechnung: Wenn die Apotheken so wie im Jahr 2004 noch einen Anteil von 2,8 Prozent an den GKV-Ausgaben hätten, wären das über 2,5 Milliarden Euro mehr, also über 130.000 Euro mehr pro Apotheke. Dann könnten die Beschäftigten dort so bezahlt werden wie die Kollegen in der Industrie und bei Krankenkassen. Christiansen gab sich sehr zuversichtlich, dass diese Forderungen nun Gehör finden, und erklärte: „Die Zeit ist reif.“