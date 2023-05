Lund: „Kreativität des Einzelnen ist gefordert“

So wurde der vom Apothekerverband Schleswig-Holstein ausgerufene Aktionstag zu einem Thema für die Kammerversammlung am Mittwoch. Auf die Frage, wie die Kammer zu dem Aktionstag steht, erklärte der gerade wiedergewählte Kammerpräsident Dr. Kai Christiansen, dieser Aktionstag habe mit der Kammer nichts zu tun. Er ergänzte: „Die Kammer hat dazu keine Meinung.“ Kurz zuvor hatte Christiansen auf die gute Resonanz bei der Schließung der Apotheken am 19. Oktober hingewiesen. Damals hatten Kammer und Verband gemeinsam zum Aktionstag aufgerufen. Er hatte auf die Entschlossenheit der Kammer, die „Geschlossenheit der Apothekerschaft“ und die Schnelligkeit, mit der dies organisiert worden sei, verwiesen. Christiansen erläuterte nicht, weshalb er im Unterschied dazu nun „keine Meinung“ zu dem erneuten Aktionstag hat.

Unterschiede zum Oktober

Allerdings sind zwei Unterschiede zum Oktober offensichtlich. Erstens schlossen die Apotheken damals an einem Mittwochnachmittag, an dem ohnehin Apothekenschließungen vorgesehen sind. Diesmal geht es dagegen um einen Dienstagvormittag. Zweitens ist diesmal absehbar, dass die ABDA im Juni zu einem bundesweiten Aktionstag aufrufen wird.

„Aktionstag“, nicht „Streiktag“

Der Verbandsvorsitzende Hans-Günter Lund, der auch Mitglied der Kammerversammlung ist, rief alle Apotheken im Land auf, am 9. Mai mitzumachen. Der Termin sei bewusst für Schleswig-Holstein vor der Kommunalwahl platziert worden. Nach der Aktion im Oktober hätten fast 70 Prozent der Verbandsmitglieder an einer Befragung teilgenommen, und 93 Prozent davon hätten eine weitere Aktion befürwortet. Lund betonte, der Notdienst sei gewährleistet und es sei ein „Aktionstag“, kein „Streiktag“. „Es gibt verschiedene Formen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, erklärte Lund und ergänzte: „Die Kreativität des Einzelnen ist gefordert.“ Dienst durch die Klappe sei auch eine Möglichkeit. Er werde seine Apotheke bei der Aktion schließen, einen Tisch davorstellen und dort mit den Menschen reden. Die wesentliche Botschaft an die Menschen sei: „Ihr müsst Euch vorstellen, was ist, wenn wir nicht mehr da sind.“ In diesem Jahr hätten schon 14 Apotheken in Schleswig-Holstein geschlossen.