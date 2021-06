Christiansen erwartet weiterhin mehr Apothekenhonorar für Corona-Impfstoffe

In seinem Bericht erklärte Christiansen: „Arzneimittelversorgung lässt sich nicht aus dem Homeoffice sicherstellen.“ Trotz der zahlreichen bürokratischen Belastungen schulterten die Apotheken in der Pandemie vielfältige zusätzliche Aufgaben. Christiansen erinnerte beispielsweise an die Vorreiterrolle bei der Installation von Spuckschutzwänden und an die Herstellung von Desinfektionsmitteln. „So gab es 630 Problemlöser in Schleswig-Holstein“, folgerte Christiansen, aber er beschrieb auch problematische Erfahrungen. So hätten die Apotheker schon im Sommer 2020 angeboten, die Verteilung von Schutzausrüstung zu übernehmen, seien aber nicht gehört worden. Später sei die Maskenverteilung „übers Knie gebrochen“ worden.

Außerdem habe eine Arbeitsgruppe von Apothekern in Schleswig-Holstein ein schlüssiges Konzept zur Rekonstitution des Biontech-Impfstoffs vorgeschlagen. Dieser hätte in den Krankenhausapotheken rekonstituiert und mit dem THW in die Impfzentren verteilt werden können. Das pharmazeutische Institut der Uni Kiel hätte dafür Studierende geschult und freigestellt und die Arbeit organisiert. Christiansen betonte, dass Herstellungsfehler zum totalen Verlust der Impfwirkung führen könnten, und ergänzte: „Umso unverständlicher war für uns die Reaktion der Ärzte, man müsse deren emotionale Lage verstehen, nicht etwas impfen zu können, was man vorher nicht selbst hergestellt hätte, und diese Herstellung sei wahrlich keine Raketenwissenschaft.“ Dass in den Impfzentren in Schleswig-Holstein keine Apotheker eingesetzt würden, sei nicht nur der angeblich fehlenden Transportstabilität, sondern auch dem Druck der Ärzte zu verdanken.