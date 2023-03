Stillen bei Kaiserschnitt-Kindern besonders wichtig

Im Durchschnitt stammten 58,5 % der Mikrobenzusammensetzung der Säuglinge von ihren Müttern, unabhängig davon, ob die Geburt vaginal oder durch Kaiserschnitt stattfand. Kinder, die auf natürliche Wiese entbunden wurden, wurden hauptsächlich mit Vaginal- und Darmbakterien der Mutter besiedelt. Bei Kindern, die über Kaiserschnitt geboren sind, fand die Erstbesiedlung hauptsächlich mit Bakterien aus der Muttermilch und von der Haut statt. Bisher ging man davon aus, dass Kaiserschnitt-Kinder ein Defizit an Mikroorganismen aufweisen, da sie nicht mit dem Vaginalmikrobiom in Berührung kommen.

Die Studie zeigte nun, dass Stillen und Hautkontakt zur mikrobiellen Besiedlung des Kindes beitragen. Frauen, deren Kind mittels Kaiserschnitt zur Welt kam, sollten zum Stillen und Kuscheln mit ihrem Neugeborenen ermuntert werden. Dies könne zu einem diversen, komplexen bakteriellen Ökosystem beim Kind führen, was sich schützend auswirken könne, meint Professor Christoph Härtel, der Direktor der Kinderklinik und Poliklinik am Uniklinikum Würzburg. Kaiserschnitt-Kinder könnten über „Hilfspfade“ (mütterliche Haut, Muttermilch) ein gesundes Mikrobiom erhalten. Jetzt wäre es interessant zu untersuchen, ob die Kinder, die viele Kuschel- und Stilleinheiten hatten, dann später unter anderem auch weniger Asthma entwickeln, so Härtel.