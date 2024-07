Bei symptomatischer Primärinfektion muss spätestens am fünften Tag mit der Therapie begonnen werden, damit diese noch wirksam ist. Aciclovir ist zwar nicht für den Gebrauch in der Schwangerschaft zugelassen, wird jedoch aufgrund einer positiven Risiko-Nutzen-Abwägung off label eingesetzt. Die Gabe erfolgt im Allgemeinen oral über fünf Tage, bei Schwangeren sieben bis zehn Tage. Bei Rezidiven kann durch einen sofortigen Therapiebeginn am ersten Tag teilweise ein Ausbruch verhindert werden. Neugeborene werden mit intravenösem verabreichtem Aciclovir behandelt.

Schätzungen zufolge haben ca. 13% der Schwangeren mit Genitalherpes einen Ausbruch zum Zeitpunkt der Geburt. Um das Risiko hierfür zu senken und eine vaginale Geburt zu ermöglichen, kann ab der 36. Schwangerschaftswoche bis zur Geburt Aciclovir prophylaktisch gegeben werden. Ob eine Frau dies möchte, ist eine persönliche Entscheidung und hängt auch davon ab, wie wichtig der Schwangeren eine vaginale Geburt ist. Das Stillen ist erlaubt, sofern im Brustbereich keine frischen Läsionen vorliegen, da eine Übertragung durch die Muttermilch unwahrscheinlich ist [3, 4, 5].

Intrauterine Infektion mit Syphilis

Im Gegensatz zu Genitalherpes, handelt es sich bei der durch Treponema pallidum ausgelösten Syphilis um eine meldepflichtige STI. Klinisch unterscheidet sich eine Syphilis während der Schwangerschaft nicht von dem bei einer nicht-schwangeren Person: Zunächst tritt ein hartes, rotes Knötchen an der Eintrittsstelle auf, welches sich zu einem Geschwür entwickelt, die benachbarten Lymphknoten schwellen an. In der DAZ 2021, Nr. 7 auf Seite 44 finden Sie einen allgemeinen Artikel über Syphillis.

Ab der 12. Schwangerschaftswoche kann es zur Übertragung durch die Plazenta kommen. Bei etwa zwei Dritteln aller infizierten Schwangeren treten Beeinträchtigungen der Schwangerschaft und der Entwicklung des Kindes auf. Spätaborte, Frühgeburt, Totgeburt oder eine Syphilis connata (eine angeborene Syphilis durch frühe Übertragung auf das Ungeborene) können die Folge sein. Wie hoch das Übertragungsrisiko ist, hängt in erster Linie von der Konzentration der Erreger im Blut der Mutter ab.

Neben der intrauterinen Übertragung ist auch eine Neugeboreneninfektion bei Kontakt mit durch Syphilis entstandenen Läsionen im Genitalbereich möglich. Durch das gesetzlich vorgeschriebene Screening in Deutschland während der Frühschwangerschaft liegen die jährlich diagnostizierten Fälle von Neugeborenen oder Kindern mit konnataler Syphilis im niedrigen einstelligen Bereich. Die Folgen für diese Kinder sind aber schwerwiegend. Bei Geburt sind viele betroffene Kinder asymptomatisch. Symptome treten entweder innerhalb der ersten zwei Lebensjahre (Syphilis connata praecox) oder erst zu einem späteren Zeitpunkt auf (Syphilis connata tarda). Alle Organsysteme können betroffen sein. Je nach Beteiligung des Zentralnervensystems sind neben Seh- und Hörstörungen auch kognitive und motorische Entwicklungsverzögerungen möglich [6, 7].

Wie bei Nicht-schwangeren ist Benzathin-Benzylpenicillin auch in der Schwangerschaft das Mittel der Wahl. Die Therapie erfolgt über zwei bis drei Wochen. Gute Alternativen sind in der Schwangerschaft nicht verfügbar: Makrolide sollten aufgrund der unsicheren Wirkung durch ungenügende Plazentagängigkeit nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden, Tetracycline sind insbesondere ab der 16. Schwangerschaftswoche kontraindiziert. Bei Penicillin-Allergie kann ausnahmsweise Ceftriaxon eingesetzt werden, das Risiko einer Kreuzallergie muss allerdings beachtet werden. Bei Neugeborenen erfolgt die Therapie mit Benzylpenicillin.