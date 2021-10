Sanacorp will 1,2 Millionen DIN-A4-Blätter einsparen

Als Vorteile der Umstellung nennt der Großhändler: Die Rechnungen und Begleitdokumente könnten deutlich früher und einfacher bereitgestellt sowie weiterverarbeitet werden. Sobald eine neue E-Rechnung zur Verfügung steht, erhalten Kunden per Mail einen direkten Link auf das jeweilige Dokument im Sanacorp-Onlinearchiv. Dort können sie sich mit ihren persönlichen Zugangsdaten authentifizieren und die Dokumente herunterladen. Auf Kundenwunsch können auch deren Steuerberater oder Buchhalter Zugriff auf das Onlinearchiv erhalten. Zusätzlich werden die E-Rechnungen auch in der Informations- und Kommunikationsplattform „Sanacorp Connect“ zur Weiterverarbeitung bereitgestellt. Nach erfolgter Zustimmung können die Apotheken die neuen Angebote nutzen. So biete man den Apotheken weiteren Kundenservice im Rahmen der Digitalisierung, erklärt der genossenschaftliche Großhändler.

Erst kürzlich war mit „Sanacorp Connect“ ein digitales Informations- und Kommunikationstool gelauncht worden. Die webbasierte Plattform bündelt die wichtigsten Leistungen und Informationen der Sanacorp, zum Beispiel den bisherigen Monatsumsatz oder offene Nachlieferaufträge, digital an einem Ort. Außerdem werden verschiedene Tools für die direkte Kommunikation mit der Sanacorp eingebunden.