Sanacorp startet Informations- und Kommunikationsplattform für Kunden

Ab kommender Woche können Mitglieder und Kund:innen der Sanacorp ein neues digitales Tool nutzen. Das teilt die Apothekergenossenschaft am heutigen Freitag mit. Es soll Sanacorp Connect heißen und die Leistungen und Informationen der Sanacorp an einem Ort bündeln – webbasiert und für Mitglieder kostenlos. Das Angebot werde ab 1. September 2021 schrittweise in drei Wellen ausgerollt und kontinuierlich erweitert, kündigt die Sanacorp an. Neue Funktionalitäten werden dann stetig integriert, um den Zugang zu allen Sanacorp-Services zu ermöglichen. Sanacorp Connect sei in umfangreichen Pilotversuchen in verschiedenen Apotheken getestet und kontinuierlich weiterentwickelt worden.