Hochpreiser – nur noch im Direktbezug?

Für Apotheker Dr. Christian Fehske läuft hier etwas gewaltig in die falsche Richtung, denn das Direktgeschäft mit hochpreisigen Arzneimitteln, der ausschließliche Bezug von Hochpreisern direkt vom Hersteller oder Spezialversender, verursacht für die Apotheke einen hohen Bestellaufwand: mehr Arbeitszeit verbunden mit Kosten. Hinzu kommt, dass die Arzneimittel nicht am selben Tag verfügbar sind wie bei normalen Lieferungen durch den vollsortierten Großhandel, sondern immer nur mit einer Verzögerung aufgrund des vergleichsweise langsamen Direktvertriebswegs. Die Apotheke kann ihre Patientinnen und Patienten aufgrund der verzögerten Logistik nicht mehr mit den erforderlichen Arzneimitteln am selben Tag versorgen. Es kann zu Therapieunterbrechungen kommen, die sich für die Therapie nachteilig auswirken können.