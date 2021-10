Stimmung steigt, Erwartungen sinken

Die Stimmung unter den Apothekenleitern ist derzeit so gut wie seit Februar 2014 nicht mehr. Das zeigt das Ergebnis der aktuellen Apokix-Umfrage. Dennoch ist der Blick in die Zukunft getrübt: Die Erwartungen an die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten rutschen weiter in den Keller. Die Frage des Monats befasste sich im September mit dem Thema Großhandel und Direktbezug.