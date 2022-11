Erstattung für TI-Komponenten künftig als monatliche Pauschale geplant

Durch das neue Finanzierungsmodell der Zahlung einer monatlichen TI-Pauschale soll sowohl für die Kostenträger als auch für die Leistungserbringer Planungssicherheit geschaffen werden, heißt es in der Begründung. Denn der derzeit nur im Rahmen einer Anschubfinanzierung vorgesehene Erstattungsanspruch werde verstetigt und klargestellt, dass zukünftig dauerhaft ein Ausgleichsanspruch auf Zahlung einer gesetzlich festgelegten Pauschale bestehe.

Die bisherigen Regelungen auf Basis von Verhandlungen der Bundesmantelvertragspartner – im Fall der Ärzteschaft – haben sich in den Augen der Regierungsfraktionen nicht bewährt. Sie seien auch langfristig mit Blick auf den vorgesehenen Anschluss einer Vielzahl von Leistungserbringergruppen an die Telematikinfrastruktur nicht mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit vereinbar, heißt es weiter. Denn Marktmechanismen und in der Folge Marktpreise hätten sich so nicht entfalten können, weil die Hersteller und Anbieter von Komponenten und Diensten zunächst die Finanzierungsvereinbarungen abgewartet hätten, die jeweils auf den Kostenkalkulationen der Hersteller und Anbieter selbst beruhten. Hierdurch hätten Preise quasi diktiert werden können, die nicht im Wettbewerb entstanden wären. Durch die nun vorgesehene Pauschalerstattung seien die TI-Kosten langfristig festgeschrieben und somit kalkulier- und planbar. Seitens der Leistungserbringer bestehe ein Interesse, die Produkte beim wirtschaftlichsten Anbieter zu erwerben. Seitens der Hersteller und Anbieter entstehe hierdurch ein Anreiz, im Wettbewerb zu bestehen. Dies wiederum schaffe Innovationsanreize, die sowohl Effizienzgewinne als auch Produktoptimierungen beförderten.