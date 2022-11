Wie spürt man Rezeptur-Verweigerer auf?

Der erste Turnus, in dem Erythromycin 1 % in Basiscreme DAC herzustellen war, endet nun im Dezember 2022. Im Rahmen der Kammerversammlung am gestrigen Mittwoch in München stellte Vizepräsidentin Franziska Scharpf die bisherigen Ergebnisse vor. Demnach bestehen im Schnitt 88 Prozent der Apotheken im ersten Versuch. Damit liege man über den Ergebnissen der Ringversuche, wo 75 bis 85 Prozent die Anforderungen erfüllen, so Scharpf.