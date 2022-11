Technetium soll knapp werden – technische Probleme an Forschungsreaktor

Der technische Ausfall eines belgischen Forschungsreaktors (in Mol) fällt laut dem Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner (BDN) aktuell mit Wartungsarbeiten in anderen Kernreaktoren zusammen, sodass im November ein kurzfristiger Engpass an Radionukliden droht. Patientinnen und Patienten in Deutschland sollen sich vorübergehend auf Terminverschiebungen und längere Wartezeiten in der Nuklearmedizin einstellen, heißt es in einer Mitteilung von vergangener Woche.