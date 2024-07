Literatur

[1] „S3-Leitlinie: Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei Erwachsenen (HWI)“

[2] Hooton TM et al.: Effect of Increased Daily Water Intake in Premenopausal Women With Recurrent Urinary Tract Infections: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2018;178(11):1509-1515.

[3] Kontiokari T et al.: Dietary factors protecting women from urinary tract infection. Am J Clin Nutr 2003;77(3):600-604.

[4] Barber J: Obesity is associated with urinary tract infection. Urology 2012;79:266-269.

[5] Zhu M et al.: Behavioral and dietary risk factors of recurrent urinary tract infection in Chinese postmenopausal women: a case-control study. J Int Med Res 2020;48(3): 300060519889448.

[6] Baerheim A, Laerum E: Symptomatic lower urinary tract infection induced by cooling of the feet. A controlled experimental trial. Scand J Prim Health Care 1992;10(2):157-160.

[7] Aziminia N et al.: Vaccines for the prevention of recurrent urinary tract infections: a systematic review. BJU Int, 2019. 123(5):753-768.

[8] Lenger SM et al.: D-mannose vs other agents for recurrent urinary tract infection prevention in adult women: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2020;223(2):265.e1-265.e13

[9] Kyriakides R, Jones P, Somani BK: Role of D-Mannose in the Prevention of Recurrent Urinary Tract Infections: Evidence from a Systematic Review of the Literature. Eur Urol

Focus 2021;7(5):1166-1169.

[10] Cooper TE et al.: D-mannose for preventing and treating urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2022;8(8):Cd013608.

[11] Hayward G et al.: D-Mannose for prevention of recurrent urinary tract infection among women. A randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2024;184(6):619-628.

[12] Williams G et al.: Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2023;4(4):Cd001321.

[13] Albrecht U, Goos KH, Schneider, B.: A randomised, double-blind, placebo-controlled trial of a herbal medicinal product containing Tropaeoli majoris herba (Nasturtium) and Armoraciae rusticanae radix (Horseradish) for the prophylactic treatment of patients with chronically recurrent lower urinary tract infections. Curr Med Res Opin 2007; 23(10):2415-2422.

[14] IQWiG, Blasenentzündung: Helfen pflanzliche Mittel bei wiederkehrender Blasenentzündung? Health Technology Assessment im Auftrag des IQWiG. HTA-Nummer: HT20-01, Version; 1.0, Stand: 24.02.2022. IQWiG-Berichte – Nr. 1300 https://www.iqwig.de/download/ht20-01_pflanzliche-mittel-bei-blasenentzuendung_hta-bericht_v1-0.pdf. 2022b.

[15] Damiano R et al.: Prevention of recurrent urinary tract infections by intravesical administration of hyaluronic acid and chondroitin sulphate: a placebo-controlled randomised trial. Eur Urol [Internet] 2011;59(4):645-651.

[16] NEJM Evidence: „Sublingual MV140 for Prevention of Recurrent Urinary Tract Infections"

[17] European Association of Urology: Oral vaccine for UTI is potential alternative to antibiotics, finds 9-year study https://www.eurekalert.org/news-releases/1039942