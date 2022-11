Das kürzlich von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorgestellte „Eckpunktepapier zur Einführung einer kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken“ hat in den Medien hohe Wellen geschlagen – selbst über die Grenzen Deutschlands hinaus. Könnte der Ansatz, den die deutschen Ministerien mithilfe von Experten ausgearbeitet haben, möglicherweise ein Impulsgeber für andere europäische Länder sein? Das würde Lauterbach sicherlich gefallen – auch wenn er sich nicht als „Drängler“ geben will. Er möchte nun erst einmal abwarten, was die EU-Kommission zu der deutschen Interpretation der bestehenden Rechtslage, die den Jugend- und Gesundheitsschutz in den Vordergrund stellen will, sagt. Dabei schließt er auch einen Rückzug vom Projekt nicht gänzlich aus.

In der Apothekerschaft sieht man das Papier kritisch – denn ihre Rolle bleibt darin unklar. Vorrangig ist es Absicht der Regierung, Genusscannabis an Erwachsene künftig über lizenzierte Fachgeschäfte zu vertreiben – mithilfe fachkundigen Personals. Sinnvoll könnte zusätzlich der Verkauf in Apotheken sein, heißt es, um den Schwarzmarkt wegen seines breiten Angebots, insbesondere auch im ländlichen Raum, effektiv zurückzudrängen. Aber wie Lauterbach bei der Vorstellung der Eckpunkte ausführte, hält er die Unterstützung Apotheken nicht für zwingend nötig. Noch stellt sich für ihn die Frage gar nicht. Ob ein Versandhandel ermöglicht wird, soll dem Papier zufolge ebenfalls erst noch geprüft werden.