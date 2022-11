Lieferengpässe dominieren den Apothekenalltag. Es fehlt an Antibiotika, Cholesterinsenkern, Protonenpumpenhemmern und vielen anderen verschreibungspflichtigen Mitteln – in dieser Erkältungssaison machen den Apothekenteams allerdings zunehmend auch mit Lücken in der Sichtwahl zu schaffen.

Von Ambroxol bis Wick Medinait, an allen Ecken und Enden mangelt es an gängigen OTC-Präparaten. Wie sehr sich das an den HV-Tischen hierzulande bemerkbar macht, lässt jetzt das Ergebnis einer nicht repräsentativen DAZ-Umfrage erahnen: Mehr als 92 Prozent der 1.075 Teilnehmenden gaben an, mehrmals am Tag mit OTC-Lieferengpässen konfrontiert zu sein, knapp 35 Prozent sogar mehrmals pro Stunde.