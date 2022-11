Das Deutsche Arzneiprüfungsinstitut (DAPI) hat untersucht, wie viele verschreibungspflichtige und nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel im Jahr 2021 zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung im Nacht- und Notdienst abgegeben wurden. In die Analyse konnten nur Rezepte einfließen, auf denen die Notdienstgebühr von 2,50 Euro abgerechnet wurde – diese Abrechnungsdaten stehen dem DAPI zur Verfügung. Die Selbstmedikation ist hingegen auch für das DAPI nicht fassbar.

Im Detail wurden die zehn Wirkstoffe betrachtet, die in beiden Kategorien (Rx/Non-Rx) am häufigsten vorkamen. Hier wie dort standen Schmerzmittel ganz oben auf der Verordnungsliste: Ibuprofen (74.000 Rx-Packungen, 69.000 Non-Rx-Packungen) war der am häufigsten verordnete Wirkstoff in beiden Kategorien, gefolgt von Metamizol (71.000 Rx-Packungen) beziehungsweise Paracetamol (36.000 Non-Rx-Packungen).

Bei den rezeptpflichtigen Arzneimitteln herrschten danach Antibiotika wie Amoxicillin, Amoxicillin plus Beta-Lactamase-Inhibitor, Cefuroxim, Ofloxacin, Clindamycin und Fosfomycin vor. Ferner finden sich Pantoprazol sowie Salbutamol in der Top-Ten der am häufigsten abgegebenen Wirkstoffe.

Bei Non-Rx folgen Mittel gegen Erkältung und Durchfall

Bei den Non-Rx Arzneimitteln wurden nach den Schmerzmitteln häufig Mittel verordnet, die bei Erkältungskrankheiten zum Einsatz kommen, zum Beispiel Nasensprays oder -tropfen mit den Wirkstoffen Xylometazolin oder Oxymetazolin, und Expektoranzien wie Hustensäfte mit Efeublätterextrakt oder Ambroxol. Weiterhin wurden Arzneimittel zur Behandlung von Übelkeit/Erbrechen mit Diphenhydramin, das Antihistaminikum Dimetinden und Arzneimittel mit Elektrolyten zur Anwendung bei akutem Durchfall benötigt.

Allein die zehn gefragtesten Wirkstoffe in diesen beiden Kategorien kamen zusammen auf über eine Million abgegebene Packungen im Jahr 2021. Aus Sicht des DAPI zeigt die Analyse, wie wichtig das Angebot des Nacht- und Notdienstes der Apotheken ist, um den Patientinnen und Patienten bei akuten Erkrankungen umgehend zu helfen. Und dabei machen die DAPI-Zahlen nur einen Teil der Arzneimittel sichtbar, die im Notdienst abgegeben werden. Laut ABDA versorgen die rund 1.200 notdienstbereiten öffentlichen Apotheken jede Nacht etwa 20.000 Patienten – mit etwa je zur Hälfte rezeptpflichtigen und rezeptfreien Präparaten. Insgesamt beziffert die ABDA die jährlich im Notdienst abgegebenen Arzneimittel auf sieben Millionen. Etwa bei jedem dritten Besuch würden Arzneimittel für Kinder benötigt.