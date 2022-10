Apotheker und PharmD Dr. Olaf Rose, der sich seit Jahren in der DAZ im Rahmen der POP-Serie mit dem Thema Medikationsanalyse befasst, hat ebenfalls sofort eine Liste von ABP parat, die nichts mit Interaktionen zu tun haben.

Verordnung von vier verschiedenen Insulinen.

Unbeabsichtigte Verordnung eines anderen Insulins (das passiert laut Rose quasi täglich, scheint in der Arztsoftware wohl besonders unübersichtlich zu sein).

Verordnung eines ungeeigneten Antipsychotikums bei Parkinson, was zu verstärkter Parkinsonsymptomatik führt.

Gleichzeitige Einnahme von verschiedenen Levodopa Präparaten, die eigentlich je nach Darreichungsform über den Tag verteilt sein müssten.

Fehl-Verordnung aufgrund von Sound-Alikes (‚Mist, hört sich so ähnlich an‘)

Olaf Rose hat sich sogar schon wissenschaftlich mit dem Thema ABP beschäftigt. Im Jahr 2017 publizierte er unter anderem mit Professor Ullrich Jaehde, der in Bonn die Klinische Pharmazie leitet, eine Studie, die Diskrepanzen zwischen der verordneten und der tatsächlich eingenommenen Medikation aufdeckte. Bei 94,8 % dieser Patienten gab es Diskrepanzen zwischen dem, was der Hausarzt dachte, was eingenommen wird, und dem, was wirklich eingenommen wurde. Dabei handelte es sich nicht um Vitamine und Mineralstoffe, sondern bei 14 % der Patienten um Wirkstoffe mit einem erhöhten Sturzrisiko (FRIDs), bei 54 % der Patienten betraf die Diskrepanz einen Wirkstoff mit einem hohen Risiko für Hospitalisierung. Die Mehrzahl der dem Hausarzt unbekannten Wirkstoffe führte zu einem ABP (65,8 %). Die meisten dieser Wirkstoffe waren dabei ungeeignet oder in einer ungeeigneten Dosierung eingesetzt.