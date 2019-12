Grippe im Anmarsch?

Die Grippewelle beginnt damit, wenn der untere Wert des Vertrauensbereiches (95 Prozent-Konfidenzintervall) der Influenza-Positivenrate in den vom NRZ untersuchten Proben zwei Wochen in Folge über 10 Prozent liegt. Oder wie das RKI erklärt: „Stark vereinfacht kann man sagen: Wenn in jeder fünften Patientenprobe tatsächlich Influenzaviren nachgewiesen werden – die so genannte Positivenrate also bei etwa 20 Prozent liegt – hat die Grippewelle begonnen“. Das ist bislang nicht der Fall gewesen – Grund für das RKI, an die Grippeimpfung zu erinnern. Noch ist Zeit: Bis ein vollständiger Impfschutz aufgebaut ist, dauert es im Schnitt zehn Tage bis zwei Wochen.