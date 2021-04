KIM soll Millionen Faxe und Briefe ersparen

Unser Gesundheitswesen hat in Sachen Kommunikation noch so manche Schwachstelle. Faxe gehören für viele Praxen und Apotheken nach wie vor zum Alltag. Wie Befunde oder Dokumente von einem zum anderen gelangen, will man vielleicht gar nicht immer so genau wissen. Doch auf der inzwischen aufgebauten Datenautobahn für das Gesundheitswesen, der Telematikinfrastruktur (TI), soll der Austausch künftig einfach, schnell und sicher erfolgen können. Dafür sorgt KIM – der Fachdienst Kommunikation im Medizinwesen. Mithilfe von KIM, so verspricht die Gematik in einer aktuellen Pressemitteilung, können Nachrichten und Dokumente per E-Mail (mit oder ohne Anhang) sektorenübergreifend und flächendeckend in Deutschland ausgetauscht werden, zum Beispiel von der Klinik zur Hausarztpraxis und zur Apotheke. Erstmals würden alle Nutzer:innen miteinander verbunden und könnten verschlüsselte Nachrichten miteinander austauschen. Dabei könne niemand KIM-Nachrichten unbemerkt verfälschen und manipulieren.