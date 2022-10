Am morgigen Mittwochnachmittag sind die Apotheken in vier Bundesländern zum Streik aufgerufen. Die Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg und dem Saarland geben sich am Vortag kampflustig. Und im Norden trägt das Engagement von Kammerpräsident Christiansen weiter Früchte: Die CDU-Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen aus Schleswig-Holstein fordert jetzt Nachbesserungen am Sparpaket.