In der Apothekerschaft brodelt es zwar, aber bis auf eine Kampagne der ABDA , unter anderem in der FAZ, war bislang wenig öffentlichkeitswirksamer Protest zu vernehmen. Das ändert sich jetzt offenbar. Der Saarländische Apothekerverein hat eine Protestaktion am 19. Oktober initiiert: Alle Apothekeninhaber:innen im Saarland sind aufgerufen, an diesem Tag ab 12:00 Uhr, ihre Apotheken zu schließen, um sich der Protestaktion anzuschließen. „Damit wollen wir ein deutliches Signal nach Berlin senden“. Dort soll einen Tag später vom Bundestag das Spargesetz verabschiedet werden.

Laut dem Saarländischen Verein hat auch die ABDA aktive Unterstützung zugesagt. Es würden gerade Plakate und Handzettel vorbereitet, die die Apotheken im Saarland noch diese Woche bekommen sollen (zwei Plakate und 100 Handzettel je Apotheke). Der Handzettel werde die Argumente der Apotheker:innen gegen das Spargesetz laiengerecht darstellen.

Ein einheitliches Vorgehen, bei dem Apotheken tatsächlich geschlossen werden (kein ‚Dienst nach Vorschrift‘, kein ‚Klappendienst‘) und Apothekenpersonal vor der Offizin zur Ansprache bereitsteht, wäre wünschenswert, heißt es in einem Schreiben der ABDA an die Mitgliedsorganisationen.

Weil Patientenversorgung nicht gefährdet werden soll, sind diejenigen Apotheken vom Aufruf ausgenommen, die zur apothekerlichen Dienstbereitschaft eingeteilt sind.