Auch wenn an der Erhöhung des Kassenabschlags wohl nicht mehr zu rütteln ist, wollen die Apotheker:innen im Saarland, in Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein ein Zeichen Richtung Berlin setzen und ihre Betriebe am kommenden Mittwoch einen Nachmittag lang geschlossen halten. Ein deutliches Signal, dass „wir uns nicht weiter an der Nase rumführen lassen wollen“, ist in den Augen von Susanne Koch, der Vorsitzenden des Saarländischen Apothekervereins, nämlich notwendig. Schließlich steigen die Kosten weiter, die Lieferengpässe lassen nicht nach, der Personalmangel ist allgegenwärtig – und nächstes Jahr ist eine Strukturreform angekündigt. „Ein Signal für die Zukunft zu setzen, wäre jetzt auf jeden Fall sinnvoll“, findet Koch. Ihr Verband hat als erster seiner Mitglieder zum Ausstand aufgerufen. Die anderen drei zogen nach, von der ABDA werden sie mit Flyern und Infomaterial unterstützt.