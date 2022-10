Am morgigen Mittwoch bleiben die Apotheken im Saarland, in Hamburg, Brandenburg und Schleswig-Holstein geschlossen. Der Berufsstand protestiert gegen die geplante befristete Erhöhung des Kassenabschlags von derzeit 1,77 Euro auf 2 Euro. Diese Einsparungen sollen dazu beitragen, die GKV-Finanzen zu stabilisieren. Während jüngst bekannt wurde, dass die Ampel den Ärzten Zugeständnisse machen will – statt der sogenannten Neupatientenregelung sollen Haus- und Fachärzte demnach extrabudgetäre Zuschläge zur Versichertenpauschale erhalten, wenn sie Patientinnen und Patienten, die durch die Terminservicestellen vermittelt werden, schnell behandeln –, blieben die Beschwerden der Apothekerschaft bisher erfolglos.