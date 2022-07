Gematik: E-Rezepte ohne Dosierangabe sind doch möglich

Eine Dosierangabe ist demnach Pflicht, es sei denn, der oder die Verordnende händigt dem Patienten oder der Patientin eine schriftliche Dosieranweisung aus. Diese kann auch in einen Medikationsplan integriert sein. Dann allerdings muss die Ärztin oder der Arzt dies auf dem Rezept kenntlich machen – dafür kann das Kürzel „Dj“ genutzt werden.

Es gibt allerdings eine in der AMVV genannte Ausnahme von dieser Regel: Sie greift, wenn das Arzneimittel direkt an die verschreibende Person abgegeben wird. Dann kann auf die Dosierung auf dem Rezept verzichtet werden. Die Folge ist also, dass die Gematik diese Angabe nicht als Pflichtfeld hinterlegt hat – ein Ärgernis für die Apotheken, denen bekanntermaßen bei fehlender Dosierangabe Retaxationen vonseiten der Krankenkassen drohen.